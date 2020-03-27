Beypazarı'nda sokaklara kilitli parke taşı döşeniyor Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Beypazarı'nın Uruş Mahallesinde sokaklara kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yürütüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Beypazarı'nın Uruş Mahallesinde sokaklara kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yürütüyor.

Mahalle muhtarı Murat Uz, yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca mahallelerinde parke taşı döşenmesine ilişkin çalışma başlatıldığını söyledi.

Sokaklarda bulunan taşların yerine kilitli parke taşı döşenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Uz, "Mahallemizde tüm sokaklar yenileniyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA