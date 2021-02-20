Beypazarı'nda sokak hayvanlarına yem bırakıldı

İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır

Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak

Beypazarı Belediyesi veterinerlik birimi ekipleri tarafından sokak hayvanları, köpekler ve kediler için muhtelif yerlere yem bırakıldı.

Beypazarı Belediyesi veterinerlik birimi ekipleri tarafından sokak hayvanları, köpekler ve kediler için muhtelif yerlere yem bırakıldı.

İlçenin çeşitli noktalarında belirlenen alanlara kedi ile köpekler için et ve mama dağıtan ekipler, yaban hayvanları ile kuşlar için de kırsal bölgelere ve soğuk hava nedeniyle mama bıraktı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Doğadaki hayvanların aç ve susuz kalmaması için çalışma yürüttüklerini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, sokak hayvanları için boş kalan cadde ve parklara düzenli aralıklarla yem bırakıyor. Sokak hayvanlarının tedavileri için ekiplerimiz gerekli koordinasyonu sağlıyor.

Vatandaşlarımızdan özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak