Beypazarı'nda sokak hayvanlarına mama desteği
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Beypazarı'nda sokak hayvanlarına mama desteği

Beypazarı Belediyesi, sokak hayvanlarını günlük olarak yiyecek desteği veriyor.

22.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:30
Beypazarı'nda sokak hayvanlarına mama desteği

Beypazarı Belediyesi, sokak hayvanlarını günlük olarak yiyecek desteği veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye ekiplerinin koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına günlük yiyecek desteği verdiği belirtildi.

Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı alanlar başta olmak üzere diğer alanlarda bulunan sokak hayvanları için de ilçenin farklı noktalarında mama bırakıldığı ifade edilen açıklamada, sokaklarda çok fazla insan olmadığından dolayı hayvanların aç kalabileceği düşüncesiyle oluşturulan alanlar ya da merkezlere Belediye ekipleri tarafından mamalar bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların da belirlenen noktalara mama bırakabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA

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