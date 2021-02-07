Beypazarı'nda sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
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Beypazarı'nda sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

07.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:42
Beypazarı'nda sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Beypazarı sakin bir gün geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Beypazarı sakin bir gün geçiriyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 8 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Beypazarı'nda sessizlik hakim.

İlçenin cadde ve sokaklarında sakihlik gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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