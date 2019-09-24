Beypazarı'nda sinek ve haşerelere karşı ilaçlama
Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, ilçede sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı.
24.09.2019 13:40
Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipler, ilçede sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı.
Ekipler, ilçe merkezinde bulunan mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçladı.
Sineklerin üreyeceği çöp ve su birikintilerinde de ilaçlama yapan ekipler, çalışmaları periyodik şekilde sürdüreceklerini kaydetti.
Kaynak: AA