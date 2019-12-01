Beypazarı'nda servis şoförlerine eğitim verilecek

01.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:00

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce ilçede öğrenci servisi sahipleri, sürücüleri ve rehber personeline eğitimler verilecek.

İlçe HEM Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, planlanan kurslarla ilçede öğrenci taşımacılığı yapan servis sahipleri, şoförleri ile rehber personele eğitim verileceğini belirtti.

Göbütoğlu, eğitimlerin 2 Aralık Pazartesi günü başlatılacağını ve HEM binasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA