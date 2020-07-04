Beypazarı'nda sera inşaatı temel atma töreni yapıldı Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çalışmalarını daha da ileri boyuta taşımak ve çiçek ve sebze üretiminde kullanılmak üzere yeni sera temeli attı.

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çalışmalarını daha da ileri boyuta taşımak ve çiçek ve sebze üretiminde kullanılmak üzere yeni sera temeli attı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kuyucak Mahallesi Seren mevkisinde Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hafriyat çalışmaları tamamlanan 6 bin metrekarelik tam otomasyon çiçek ve sebze fidesi üretim serası temel atma töreninin, kurban kesilerek yapıldığını bildirdi.

Beypazarı Belediyesi Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi içerisinde inşaat çalışmaları başlayan sera alanı tamamlandıktan sonra sebze fidesi ile Beypazarı parkları ve sokaklarında kullanılacak çiçeklerin üretiminin yapılacağı kaydedildi.

Açılışa, Belediye başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Kaynak: AA