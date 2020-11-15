Beypazarı'nda semt pazarında sıcak çorba ikramı
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Beypazarı'nda semt pazarında sıcak çorba ikramı

15.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:28
Beypazarı'nda semt pazarında sıcak çorba ikramı

Beypazarı'nda Uruş Mahallesinde kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Beypazarı'nda Uruş Mahallesinde kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Mahallede bulunan Ali Aktürk AŞ Evi'nin soğukların başlamasıyla birlikte pazar günleri kurulan pazarda tezgah açan esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba dağıtımına başladığı belirtildi.

Uruşlular Dernek Başkanı Şenel Şentürk, mahallede hayırseverlerin desteğiyle 10 yıldır ücretsiz yemek dağıttıklarını belirterek, "Yatalak hastalara, alım gücü az olanlara ve yaşlılara aşevinde pişirilen yemekleri sefertasları ile servis ediyoruz. Bundan da halkımız çok memnun. AŞ evimiz ile büyük bir boşluğu dolduruyoruz. Yeni bir uygulama ile de pazar günleri kurulan semt pazarında tezgah açan esnaflara, vatandaşlara her hafta kış aylarında sıcak sıcak çorba ikramında bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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