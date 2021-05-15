Beypazarı'nda şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi
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Beypazarı'nda şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi

Beypazarı'nda şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Başkentin Beypazarı ilçesinde, Jandarma ve İlçe Müftülüğü 2 gündür şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkentin Beypazarı ilçesinde, Jandarma ve İlçe Müftülüğü 2 gündür şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Beypazarı'nda yaşayan şehit aileleri bugün evlerinde İlçe Jandarma Komutanlığında oluşturulan iki ekiple Jandarma Teğmen Mustafa Şenaslan başkanlığında köylerde ikamet eden şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Köylerdeki şehit aileleri Jandarma ekipleri tarafından evlerinde ayrı ayrı ziyaret edilirken, onlarla bir süre sohbet edilerek, bayramları tebrik edildi.

Şehit aileleri Jandarma ekiplerinin bu güzel anlamlı günlerde kendilerine yaptıkları bayram ziyaretlerinden oldukça memnun kaldıklarını ifade etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun başkanlığındaki heyet de, ilçe merkezinde yaşayan Mardin Bilge köyü imamı iken, köyün camisinin taranması sonucu şehit düşen İmam Hacı Kazım Ozan'ın ailesini Ayvaşık Mahallesindeki evlerinde ziyaret etti.

Müftü ve beraberindeki din görevlileri, şehit imam Hacı kazım Ozan'ın babası İzzet Ozan'ın bayramını tebrik ederek, şehit imam ruhu için Kuran tilavetinde bulundu.

Şehit İmam Hacı kazım Ozan'ın babası, müftü Mehmet Karakoyun başkanlığındaki din adamlarının kendilerine yaptığı bayram ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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