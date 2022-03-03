Beypazarı'nda "Şefkat Eli" projesi devam ediyor - Haberler

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Beypazarı'nda "Şefkat Eli" projesi devam ediyor

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Şefkat Eli" projesi uygulanmaya devam ediliyor.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Şefkat Eli" projesi uygulanmaya devam ediliyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında ihtiyaç sahibi kişilerin gereksinimlerini karşılıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Şu kış günlerinde ekipler ev ev dolaşarak, kendi başlarına ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evlerinde temizlik yapıyor. Diğer yandan yine sağlık kuruluşlarına gitmek isteyen ve kendi başına gidemeyen vatandaşlar da 'şefkat eli' sayesinde ilgili alanlara ulaştırılıyor ve geri evlerine getiriliyor." ifadelerini kullandı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Ankara, Güncel, Haberler

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