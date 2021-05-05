Beypazarı'nda sebze üreticileri "tam kapanma" döneminde hasada devam ediyor
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Beypazarı'nda sebze üreticileri "tam kapanma" döneminde hasada devam ediyor

Beypazarı'nda sebze üreticileri 'tam kapanma' döneminde hasada devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Ekonomi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek "tam kapanma" döneminde tarlalarda hasat sürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek "tam kapanma" döneminde tarlalarda hasat sürüyor.

Muafiyet kapsamında olan tarım işçileri, izin belgeleriyle erkenden arazilere giderek günün büyük bölümünde çalışıyor.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünlerde çiftçilerin ürünlerini yetiştirmek ve yetişenleri hasat etmek üzere sahurun ardından yollara düşerek tarlalarında çalıştığını söyledi.

Ateş, "Yetişen sebzenin hasadı bir gün geçtiğinde ürün kaybı yaşanır. Gününde, sebze yetiştiğinde hasat edilmesi gerekir. Ziraat Odası olarak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde çiftçimize yol gösterici olurken, bir yandan da ürünlerin, sebzelerin hasadının yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Beypazarı ilçesinin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu belirten Ateş, toplanan ıspanak, marul, yeşil soğan, pırasa ve havucun yurdun dört bir yanına satış noktalarına ulaştırıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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