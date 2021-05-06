Beypazarı'nda salgın tedbirleri denetimleri devam ediyor
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Beypazarı'nda salgın tedbirleri denetimleri devam ediyor

Beypazarı'nda salgın tedbirleri denetimleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik denetimler devam ediyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik denetimler devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapıağzı bölgesi Oğuzkent alanında Ankara bağlantı kara yolunda sürücülere yönelik kontrollerini sürdürdü.

Sürücülerin kimliklerini, izin belgelerini denetleyen ekipler, kurallar noktasında da uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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