Beypazarı'nda sahte dolar ele geçirildi.
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Beypazarı'nda sahte dolar ele geçirildi.

26.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:16
Beypazarı'nda sahte dolar ele geçirildi.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, 250 adet sahte dolar ele geçirdi.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, 250 adet sahte dolar ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, piyasaya sürülmek üzere hazırlık içinde olan 2 kişiyle alakalı çalışma başlatıldı.

Söz konusu kişilerin ikametine düzenlenen baskında 100'lük banknotlar halinde 250 adet sahte dolarla ele geçirildi.

Zanlılar, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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