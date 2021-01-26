Beypazarı'nda sahte dolar ele geçirildi.
26.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:16
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, 250 adet sahte dolar ele geçirdi.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, 250 adet sahte dolar ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, piyasaya sürülmek üzere hazırlık içinde olan 2 kişiyle alakalı çalışma başlatıldı.
Söz konusu kişilerin ikametine düzenlenen baskında 100'lük banknotlar halinde 250 adet sahte dolarla ele geçirildi.
Zanlılar, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak