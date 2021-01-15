Beypazarı'nda sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı
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Beypazarı'nda sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı

15.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:49
Beypazarı'nda sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı

Beypazarı ilçesinde sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı.

Beypazarı ilçesinde sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı.

İlçede aşılama ilk olarak Devlet Hastanesi personeli ile merkez sağlık ocaklarında görevli çalışanlara yapılmaya başlandı.

Başhekim Yavuz Yavaş, Devlet Hastanesi'nde başlatılan aşılama çalışmasının pazar gününe kadar süreceği kaydetti.

Öte yandan İlçe Salık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, sağlık ocaklarında görevli hekim ve sağlık çalışanlarını aşılama işlerimin tamamlandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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