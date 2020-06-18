Beypazarı'nda sağanak ve dolu etkili oldu Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. İlçenin Başağaç, Yukarıbaşağaç, Seren bölgesi Fasıl Mahallesi, Sarıağıl ve Bağözü mahallelerinde etkili olan sağanak ve dolu ekili alanlara zarar verirken, bazı tarlalar su altında kaldı. İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, yarın ilk iş olarak söz konusu arazilerde incelemede bulunacaklarını ve muhtarlarla bir araya gelerek bir durum değerlendirmesinde bulunacaklarını söyledi. Kaynak: AA