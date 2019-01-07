Beypazarı'nda Robotik Kodlama Eğitimi
Beypazarı ilçesinde "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi"ne katılan öğretmenlere sertifikaları verildi.
Beypazarı ilçesinde "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi"ne katılan öğretmenlere sertifikaları verildi.
Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen teknik destek programları kapsamında ilçedeki okullarda görev yapan 28 öğretmene "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi" verildi.
Projeye katılan öğretmenler, ileri düzeye kod yazmanın mantığı, temel elektrik bilgisi ve arduino kullanılarak proje devresinin kurulması robotların çalışma sistemi gibi alanlarda eğitim gördü. Kurs sonunda eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, eğitime katılan öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.
Kaynak: AA