Beypazarı'nda ramazan denetimleri Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan dolayısıyla özellikle gıda üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan dolayısıyla özellikle gıda üretimi yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Zabıta ekipleri, fırın, unlu mamul üreticileri, yöresel gıda satıcıları, tatlıcılar ve marketlere yönelik denetimlerde, işletmelerin ruhsat, gıda son kullanım tarihleri, ekmek ve pide gramajları, fiyatlar ve genel temizlik üzerinde durdu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlıklı ürünlerin alışverişini gönül rahatlığıyla yapmasının en öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Ramazan ayı boyunca denetimlerin sürdürüleceğini belirten Kaplan, "İçinde bulunduğumuz süreci de göz önünde bulundurarak rutin olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Bu anlamda temizlik birinci hedefimiz. Ardından diğer unsurlar geliyor. Ekiplerimiz bunlara hassasiyet göstererek denetimlerde bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA