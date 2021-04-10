Beypazarı'nda Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı
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Beypazarı'nda Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı

Beypazarı ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

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Beypazarı ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Beypazarı Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun ve beraberindekiler Hanlarönü Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk koydu.

Ünlü ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti. Ziyarete Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, şehit aileleri ve polis ekipleri de katıldı.

Şehitlikte dualar okundu.

Emniyet Müdürü Ünlü, Polis Haftası dolayısıyla, Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti, şehit ailelerini ağırladı.

Yeni Emniyet Müdürlüğünün konferans salonuna 23 yaşında şehit düşen özel hareket polisi Mahmut Bilgin'in adı verildi.

Bilgin'in annesi Günnur Bilgin, salon girişinde oğlunun adını gördüğünde duygulandı. Bilgin, "Allah herkesten razı olsun. Oğlumun ismi burada yaşatılacak. Çok sevindim ve duygulandım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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