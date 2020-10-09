Beypazarı'nda polis ekipleri, esnafı ve halkı dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor
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Beypazarı'nda polis ekipleri, esnafı ve halkı dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor

09.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:23
Beypazarı'nda polis ekipleri, esnafı ve halkı dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda telefonla ve internet üzerinden dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, çarşıda ve sokaklarda halkı sözlü ve broşür dağıtarak bilgilendiriyor.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda telefonla ve internet üzerinden dolandırıcılık olaylarının artması üzerine, çarşıda ve sokaklarda halkı sözlü ve broşür dağıtarak bilgilendiriyor.

Bu konuda çok dikkatli olunması için uyarıda bulunan ekipler, vatandaşların, dolandırıcılar tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajlara dikkat etmeleri ve durumu güvenlik güçlerine bildirmeleri gerektiğini dile getiriyor.

Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, toplumun gelişen teknolojiye paralel bilinçlenmesi için bu tür bir çalışmayı yapmayı uygun bulduklarını söyledi.

Ekiplerin, çarşı içerisinde broşürler dağıtarak bilgilendirme yaptıklarını aktaran Ünlü, bu alandaki çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Ünlü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bilge'nin Bir Günü" adlı dergi ile de çocukları bilgilendirmeye başladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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