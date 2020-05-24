Beypazarı'nda polis, çocuklara şeker ve balon dağıttı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara şeker ve balon verdi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara şeker ve balon verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli ailelerin yaşadığı Zafer, Rüstempaşa ve Cumhuriyet mahallelerine giderek çocuklara balon ve şeker dağıttı. Ardından Hacıkara Mahallesine giden ekipler, burada da çocuklara balon ve bayram şekeri dağıtttı. Mahalle ziyaretlerinde bulunan polis ekiplerine seslenen bir vatandaş, bir dakika beklemelerini istedi. Vatandaş, yanına gittiği polis ekiplerine bir tepsi baklava ikram ederek bayramlarını kutladı. Kaynak: AA