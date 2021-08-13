Beypazarı'nda planlı elektrik kesintisi yapılacak
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Beypazarı'nda planlı elektrik kesintisi yapılacak

Beypazarı'nda planlı elektrik kesintisi yapılacak
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Macun ile Yuğunpelit mahallelerinde planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları dolaysıyla elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Macun ile Yuğunpelit mahallelerinde planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları dolaysıyla elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos Pazar Macun ile Yoğunpelit mahallesine enerji verilemeyeceği kaydedildi.

Macun Mahallesi'ndeki kesintinin sabah 9.30 ile 12.00 saatleri arasında yapılacağı bildirilen açıklamada, Yoğunpelit Mahallesi'nde ise 13.30 ile 17.00 saatleri arasında yapılacağı aktarıldı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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