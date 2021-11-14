Beypazarı'nda otomobilin çarptığı geyik telef oldu - Haberler
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Beypazarı'nda otomobilin çarptığı geyik telef oldu

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda otomobilin çarptığı geyik telef oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan'dan Beypazarı istikametine giden B.Ç. yönetimindeki 67 EN 985 plakalı otomobil, devlet kara yolunun Kayabükü Mahallesi mevkisinde yola çıkan geyiğe çarptı.

Kazada geyik telef oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri, söz konusu güzergahta yola yabani hayvan çıkabileceğini belirterek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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