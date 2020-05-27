Beypazarı'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Cüneyt Aydın idaresindeki 06 EV 0563 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Gül Sokağı'nın kesiştiği kavşakta Mustafa Demirezen'in kullandığı 06 BGT 59 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Aydın ve Demirezen ile araçlarda bulunan Fatih Durmuş ve Fatma Demirezen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA