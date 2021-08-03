Beypazarı'nda otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
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Beypazarı'nda otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Beypazarı'nda otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Beypazarı ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Satılmış Şentürk idaresindeki 14 AJ 485 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi Boztepe mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Şentürk, kazada yaralandı.

Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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