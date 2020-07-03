Beypazarı'nda ot yangını Beypazarı'nda çıkan ot yangını, mahalle sakinlerini korkuttu.

Beypazarı'nda çıkan ot yangını, mahalle sakinlerini korkuttu.

Beytepe Mahallesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının evlere sıçramaması için önlem aldı.

Yangını söndüren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Beypazarı İtfaiye Amirliği ekiplerine muhtar Hasan Matracı, teşekkür etti.

Kaynak: AA