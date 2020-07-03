Beypazarı'nda ot yangını
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Beypazarı'nda ot yangını

Beypazarı'nda çıkan ot yangını, mahalle sakinlerini korkuttu.

Beypazarı'nda ot yangını
03.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:35

Beypazarı'nda çıkan ot yangını, mahalle sakinlerini korkuttu.

Beytepe Mahallesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının evlere sıçramaması için önlem aldı.

Yangını söndüren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Beypazarı İtfaiye Amirliği ekiplerine muhtar Hasan Matracı, teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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