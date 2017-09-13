Beypazarı'nda Okullarda Temizlik Çalışması Başlatıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda temizlik çalışması başlatıldı.



Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasına birkaç gün kala ilçe genelindeki tüm okullarda temizlik çalışması başlattı.



Tüm okulların genel temizliğinin yapan ekipler, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için yoğun çaba harcıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, şunları kaydetti:



"Eğitim ve öğretimin her zaman destekçisi olmaya devam ediyoruz. Çünkü güzel bir gelecek kurmamız için çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Bu kapsamda okullarımızın ne ihtiyacı varsa Beypazarı Belediyesi olarak her zaman destekçi oluyor ve gereken çalışmaları yapıyoruz. İlçemizde 10 bin öğrenci ders başı yapacak. Bu nüfus birçok ilçenin nüfusundan fazla. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, öğrencilerimiz için ne yapsak azdır. Ülkemizin geleceğinde bu öğrencilerimiz söz sahibi olacaklar."