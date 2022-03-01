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Beypazarı'nda okul bahçeleri yeşillendiriliyor

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda okul bahçeleri yeşillendiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Beypazarı ilçesinde okul bahçelerinde yeşillendirme ve fidan dikimi çalışması başlattı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Beypazarı ilçesinde okul bahçelerinde yeşillendirme ve fidan dikimi çalışması başlattı.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikimi, yeşillendirme ve çevre düzenleme çalışması yapan belediye ekiplerine, okul yönetimi teşekkür etti.

Ekipler, okul bahçesinde peyzaj düzenlemesi yaparak çeşitli fidanları toprakla buluşturdu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Beypazarı, Fatih, Güncel, Haberler

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