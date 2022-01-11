Beypazarı'nda öğretmenlere "terör örgütleri" anlatıldı - Haberler
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Beypazarı'nda öğretmenlere "terör örgütleri" anlatıldı

Beypazarı'nda öğretmenlere
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, rehberlik ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik terör konulu seminer düzenledi.

ANKARA (AA) - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, rehberlik ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik terör konulu seminer düzenledi.

Beypazarı Rehberlik ve Araştırma Merkezinde "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında düzenlenen seminerde, Emniyet Müdürlüğünün Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personelleri tarafından terör örgütlerinin propaganda ve eleman bulma yöntemlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Öğretmen ve ailelerin bu konularda uyanık olmalarının büyük önem taşıdığı da vurgulandı.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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