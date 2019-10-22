Beypazarı'nda öğrencilere kukla gösterisi
5. Ankara Kukla Festivali kapsamında Beypazarı'nda ilkokul öğrencilerine yönelik kukla gösterisi düzenlendi.
5. Ankara Kukla Festivali kapsamında Beypazarı'nda ilkokul öğrencilerine yönelik kukla gösterisi düzenlendi.
Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Tiyatro Tempo iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, "Uçmak Özgürlüktür, Hezarfen Ahmet Çelebi" isimli oyun sahnelendi.
Oyun, öğrencilerden büyük alkış aldı.