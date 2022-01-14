Beypazarı'nda öğrencilere deprem eğitimi verildi - Haberler
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Beypazarı'nda öğrencilere deprem eğitimi verildi

Beypazarı'nda öğrencilere deprem eğitimi verildi
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilesinde öğrencilere AFAD tarafından deprem eğitimi verildi.

Beypazarı ilesinde öğrencilere AFAD tarafından deprem eğitimi verildi.

Gazigündüz Alp Ortaokulunda ekiplerce 720 öğrenciye teorik bilgiler aktarıldı, bahçede bulunan simülasyon aracında deprem canlandırıldı ve deprem anında yapılması gerekenler gösterildi.

Öğrencilere deprem çantasında bulunması gerekenler ve görevleri de anlatıldı.

Okulun müdürü Şenol Tanrıseven, yaptığı açıklamada, öğrencilerin deprem konusunda bilinçlendirilmesi için program düzenlediklerini, benzer eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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