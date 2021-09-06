Beypazarı'nda öğrenciler ders başı yaptı
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Beypazarı'nda öğrenciler ders başı yaptı

Beypazarı'nda öğrenciler ders başı yaptı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ve Şube Müdürü Rahmi Çalışkan okulları ziyaret etti, okul idaresi ile görüştü.

Dursun, ilçe genelinde 10 bin 500 öğrencinin eğitim-öğretime başladığını belirterek, öğrencilerin okullarına ve öğretmenlerine kavuştuğunu söyledi.

Salgın tedbirlerine uyulmasını istediklerini dile getiren Dursun, "Öğrencilerimizi eğitimden mahrum bırakmamaya özen göstereceğiz. Her gün ben ve ube müdürlerimiz birer okul ziyaretinde bulunacağız." dedi.

Beypazarı'nda öğrenciler ders başı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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