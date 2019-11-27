Beypazarı'nda öğrenciler çöp topladı
Haberler » Güncel » Beypazarı'nda öğrenciler çöp topladı - Haber

Beypazarı'nda öğrenciler çöp topladı

Başkentin Beypazarı ilçesinde "BEYKAP" Projesi kapsamında uygulanan "Beypazarı Benim evim" etkinliği kapsamında, öğrenciler ellerinde çöp torbalarıyla çöp topladı.

27.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:34
Beypazarı'nda öğrenciler çöp topladı

Başkentin ilçesinde "BEYKAP" Projesi kapsamında uygulanan "Beypazarı Benim evim" etkinliği kapsamında, öğrenciler ellerinde çöp torbalarıyla çöp topladı.

önünde toplanan öğrenciler, Kaymakam , Belediye Başkanı , İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'un da katılımıyla başlatılan Milli Egemenlik Caddesi, Bankalar Caddesi üzeri ile Atatürk Parkı'nda çöp toplayarak çevre temizliği yaptı.

Parkta konuşan Kaymakam Temel Ayca şunları kaydetti:

"Sizlerde büyüdüğünüzde çocuklara çevre duyarlılığı ve çöp toplama bilinci kazandıracaksınız. Böylece daha iyi bir çevremiz olmuş olacak. O açıdan bu organizasyon önemliydi. Daha iyi bir Beypazarı içinde bu organizasyonların artması gerekiyor."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et