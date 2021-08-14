Beypazarı'nda nohut hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı'nda nohut hasadı başladı

Beypazarı'nda nohut hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesinde nohut hasadı gerçekleştirildi.

Beypazarı ilçesinde nohut hasadı gerçekleştirildi.

Oymaağaç Mahallesi'nde 10 bin dönüm alanda ekilen nohudun hasadına başlandı.

Çiftçi İsa Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl verimden memnun olduklarını belirterek, "Nohut bölgemizde dönüm başına 80-100 kilogram ürün veriyor. Kilogram fiyatı 7-7,5 lira. Köyümüzde 10 bin dönüm nohut ekili alan var. 800 ton civarında hasat bekleniyor." dedi.

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer ise Oymağaaç Mahallesi başta olmak üzere Dikmen, Tacettin, Kappullu, Kırşehler, Gürsöğüt ve çevre köylerde nohut hasadının başladığını söyledi.

Gencer, ilçe genelinde yaklaşık 150 bin dekar alanda nohut ekiminin yapıldığını ve toplam 7 bin ton ürün beklendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Burcu Esmersoy Şahan Gökbakar
Spor Merve Çoban Caner Erkin Burak Yılmaz Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beypazarı'nda nohut hasadı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 18:48:32. #1.14#

title