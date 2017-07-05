Beypazarı'nda Müzik Aletleri Kursu Başladı

Beypazarı Belediyesi Gençlik Merkezinde müzik aletleri kursu başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin topluma kazandırılması, kültür ve sanat faaliyetlerinde yer alması için yapılan çalışmalarda Beypazarı Belediyesi Gençlik Merkezinde ücretsiz gitar, bağlama, piyano, bateri, keman, ud, kanun, ney ve şan kursları düzenlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gençlerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti.



Kaplan, "Gençlik Merkezi bünyesinde ücretsiz açılan kurslar, gençliğin sosyal ve kültürel gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.