Beypazarı'nda miniklerden "evde kal" çağrısı
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Beypazarı'nda miniklerden "evde kal" çağrısı

Beypazarı'nda yaşayan öğrenciler, evlerinde yaptıkları resimleri ile yaşıtlarına ve büyüklerine seslenerek "evde kal" çağrısında bulundu.

22.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:22
Beypazarı'nda miniklerden

Beypazarı'nda yaşayan öğrenciler, evlerinde yaptıkları resimleri ile yaşıtlarına ve büyüklerine seslenerek "evde kal" çağrısında bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine evlerinde devam eden minikler, karantina günlerini öğretmenlerinin verdiği dersler eşliğinde hem yararlı hem de eğlenceli etkinliklerle değerlendiriyor.

Öğrencilerin, salgına karşı sosyal sorumluluk oluşturmak amacıyla yaptıkları bu etkinlik, büyük beğeni topladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Minik öğrencilerimizi duyarlı davranışların ötürü tebrik ediyorum. Lütfen kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için evde kalalım, tedbir ve kurallarına uyalım." dedi.

Kaynak: AA

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