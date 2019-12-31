Beypazarı'nda "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası

31.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:28

Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Minik Kalpler Üşümesin" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında kursiyerlerin ördüğü şapka, bere ve boyunluklar okullardaki birinci sınıf öğrencilerine dağıtıldı

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, çocukları sevindirmek ve onların soğuk günlerde okullarına üşümeden gelmeleri için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Şapka, bere ve boyunluklar daha çok düzensiz göçmen ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü okullarda dağıtıldı.

Kaynak: AA