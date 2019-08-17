Beypazarı'nda MHP açıklaması

17.08.2019 12:17

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, son zamanlarda partilerini hedef alan bazı kesimlerin yalan yanlış bilgilerle kendilerini yıpratmaya çalıştığını belirterek bu kesimin er geç kazdıkları kuyuya düşeceklerini söyledi.

Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçede yayın yapan bir internet haber sitesinde kendisi ve partisiyle ilgili asılsız iddialarda bulunulduğunu belirtti.

MHP İlçe Başkanlığı'nın tüm yönetimiyle dimdik ayakta olduğunu, çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalardan rahatsız olanlar, bazı yerlerde yalan yanlış bir şeyler yazarak MHP yönetimini zan altında bırakmaya çalışıyor. Bazı kendini bilmez kişiler, Beypazarı'nda MHP'nin varlığından rahatsız oluyor. Yalan yanlış bilgileri yazıp gündem olmaya çalışıyorlar. İlçe başkanı olarak şahsım ve yönetimim olarak zan altında kalacak bir durumumuz yok. Bilgi ve belgesi olup da çıkarmayan er ya da geç kendi kazdığı kuyuya düşecektir."

Kaynak: AA