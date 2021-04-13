Beypazarı'nda meydana gelen trafik kazasında baba ile oğul yaralandı
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Beypazarı'nda meydana gelen trafik kazasında baba ile oğul yaralandı

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda meydana gelen trafik kazasında baba ile oğul yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ile oğlu yaralandı.

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ile oğlu yaralandı.

Yavuz Büyükyavuz'un kullandığı 06 AY 9263 plakalı otomobil, D 140 kontra kesim nolu kara yolunun Beypazarı çıkışı 17. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, başka bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Yavuz Büyükyavuz ile babası Fatih Büyükyavuz, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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