Beypazarı'nda meslek lisesi müdürleri bir araya geldi
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Beypazarı'nda meslek lisesi müdürleri bir araya geldi

Beypazarı'nda meslek lisesi müdürleri bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesindeki meslek liselerinin müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Rahmi Çalışkan başkanlığında bir araya geldi.

Beypazarı ilçesindeki meslek liselerinin müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Rahmi Çalışkan başkanlığında bir araya geldi.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Beypazarı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Soyutürk de katıldı.

Çalışkan, ilçede 4 mesleki ve teknik anadolu lisesi bulunduğunu, her okulun ne şekilde öğrenci alacağının belirlenmiş ve bu uygulamaların sürdürülmekte olduğunu aktardı.

Toplantıda okul müdürleri de okulları ve eğitim verdikleri alanlar hakkında bilgi verdi.

Yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitim ile ilgili konuların ele alındığı toplantıda, okul-sektör işbirliğine önem verilmesi ve protokollerin güncellenmesi, mesleki ve teknik liselerin sektörlerle işbirliğinin artırılması ve alan tanıtımlarına ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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