Beypazarı'nda marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde temel ihtiyaç ürünlerinde stokçuluk, fahiş fiyat uygulayan marketlere yönelik denetim yapacak ekip oluşturuldu.

Kaymakamlıkta Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Mehmet Göksu, Ticaret Odası Genel Sekreteri Mehmet Yurdakul, Belediye Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya, Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ömer Koçer, Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Ulaş da katıldı.

Toplantıda stokçuluğun önlenmesi ve fahiş fiyat uygulanmaması için denetim ekibi kurulmasına karar verildi.

Oluşturulan ekip tarafından yapılacak denetimlerde raflar ve depolar kontrol edilecek, ürünlerin etiket ve kasa fiyatı incelenecek.