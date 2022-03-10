Beypazarı'nda marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı - Haberler

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Beypazarı'nda marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda marketlerde

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim yapıldı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim yapıldı.

Zabıta ve çeşitli kurumların personelinden oluşan ekipler, ilçedeki marketlerde denetimde bulundu.

Raflardaki ve depolardaki ürünleri inceleyen ekipler, raf ve kasalardaki fiyatlarda farklılık olup olmadığını inceledi.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin süreceği bildirildi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Zabıta, Ankara, Güncel, Haberler

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