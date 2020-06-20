Beypazarı'nda LGS sınavına 850 öğrenci girdi Beypazarı ilçesinde LGS kapsamındaki sınavlara 850 öğrenci girdi.

Beypazarı ilçesinde LGS kapsamındaki sınavlara 850 öğrenci girdi.

İlçe genelinde 50 salonda yapılan sınavlarda 150 gözlemci görev alırken, 850 öğrencinin sınava girdiği öğrenildi.

Sınav için birinci oturum saat 09.30, ikinci oturum ise 11.30'da başladı.

Sınav saatleri süresinde ilçede sessizliğim hakim olduğu görülürken, bazı ailelerin çocukları için bahçe alanının dışında Kur'an okuduğu görüldü.

Kaynak: AA