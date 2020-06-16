Beypazarı'nda LGS öncesi okullar dezenfekte edildi Beypazarı Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Beypazarı Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini her alanda sürdüren belediye ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sınav için belirlediği okullarda, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masa ve sıralar ile okul lavabolarını tek tek steril hale getirerek, çalışmaları biten sınıfların kapılarını sınav günü tekrar açılmak üzere kapattı.

Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Sınava girecek olan öğrencilerimizin sağlığı için okullarımızın her yerinde sterilizasyon çalışması yaptık. Öğrencilerimiz ve ailelerinin bu konuda hiç endişesi olmasın, belediye olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz sınavlarına konsantre olmaları ve başarıya ulaşmalarıdır." dedi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Hürrem Dursun da LGS öncesinde belediyenin okul ve salonları ilaçladıklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA