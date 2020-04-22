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Beypazarı'nda larva dönemi ilaçlama çalışmaları başladı

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte mevsimsel olarak oluşabilecek haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

22.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:26
Beypazarı'nda larva dönemi ilaçlama çalışmaları başladı

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte mevsimsel olarak oluşabilecek haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan larva dönemi ilaçlamasına başlayan ekipler, canlı hayvan pazarı, su birikintileri, gübrelikler, kuyular ve dere kenarları gibi yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaz döneminin en büyük sorunlarından birisi olan sinek ve haşereye karşı bahar aylarıyla birlikte önlem alarak larva döneminde mücadeleye büyük önem verdiklerine dikkat çekti.

Ekipler, çalışmalar çerçevesinde biyolojik larvasit ilaçlarının kullanıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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