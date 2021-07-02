Beypazarı'nda kurban satış ve kesim alanları belirlendi
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Beypazarı'nda kurban satış ve kesim alanları belirlendi

Beypazarı'nda kurban satış ve kesim alanları belirlendi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Müftülüğü, kurban satış ve kesim alanlarını belirledi.

Beypazarı Müftülüğü, kurban satış ve kesim alanlarını belirledi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, belediye ile koordineli çalışma yürütüldü. Bu kapsamda kurban satışları, Başören yolunda bulunan havyan pazarında yapılacak.

Kurban kesim yerleri ise Başağaç Mahallesi Yıldız Evler karşısı, Zafer Mahallesi, Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent halı saha yanı, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan belediye mezbahanesi, Hacıkara Mahallesi Cemiyet Evleri Onur Yaman İlkokulu yanı, Hacıkara Mahallesi Gazigündüzalp İş Merkezi altı, Başağaç Mahallesi Güven Evler karşısı olarak belirlendi.

Kurban kesim günlerinde ekiplerin belirlenen alanlarda denetimlerde bulunacakları, bunun dışında farklı yerlerde kurban kesenler hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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