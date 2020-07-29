Beypazarı'nda Kurban Bayramı için tatlılar hazır Ankara'nın turistik ilçesi Beypazarı'nda ilçe sakinleri Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ankara'nın turistik ilçesi Beypazarı'nda ilçe sakinleri Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.

İlçede bayram öncesi, geleneksel yöntemlerle baklava, sarıburma, oklava gibi tatlılar hazırlanıyor. İlçeyi ziyaret eden birçok kişi bayram için tatlı alışverişlerini ilçeden yapıyor.

İstiklal Mahallesi'nde oturan Fatma Yılmaz (70), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok yakınının gelemeyeceğini ancak yine de her bayram olduğu gibi hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: AA