Beypazarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği Başkentin Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hareketlilik yaşanıyor.

Başkentin Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hareketlilik yaşanıyor.

Tarihi eserleri, hanları, hamamları ve konaklarıyla ilgi gören Beypazarı'nda, bayramın ikinci günüyle birlikte hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında günübirlik ziyaretlerin gerçekleştirildiği ilçede bayram öncesi hazırlıklarını tamamlayan turizm işletmeleri, konuklarına en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyor.

İşletmeci Rahmi Bodur, Beypazarı'nı ziyaret edenlere yöresel yemekler ve lezzetlerden sunduklarını belirterek, "Beypazarı'na özgü yemek çeşitleri ve lezzetleriyle, et yemekleri, kızartmalar ve pide çeşitleriyle müşterilere hizmet veriyoruz. Vatandaş ne isterse onu vermeye, yani yöresel lezzetleri sunmaya çalışıyoruz." dedi.

İsmail Kaya ise Ankara'dan geldiğini ifade ederek, Beypazarı'nda gezerken adeta zamanda yolculuk yaptığını söyledi.

Kaynak: AA