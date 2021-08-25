Beypazarı'nda Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarını afetzedeler için açtı

Beypazarı'nda 4-6 yaş arası Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paraları, Karadeniz'deki sellerden etkilenenlere gönderdi.

Beypazarı'nda 4-6 yaş arası Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paraları, Karadeniz'deki sellerden etkilenenlere gönderdi.

Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent mevkisinde bulunan Osman Gazi Camisi 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarından çıkan 875 lirayı Türkiye Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesine teslim etti.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, yaptığı açıklamada çocukların bu davranışlarının kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Çocuklarımız büyüklerine çok önemli mesajlar verdi. Bu yaştaki çocukların yaraların sarılması için yardımda bulunmasından dersler çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak