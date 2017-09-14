Beypazarı'nda Kültür, Turizm ve Tarih Festivali

23. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali, yarın başlayacak.



Festival, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin dedesinin kabrinin bulunduğu Hırkatepe köyünde mevlit okunmasıyla başlayacak.



Ardından mehteran takımı bir konser verecek. Seymen ekipleri, okçuluk ve atlı gösterilerinden sonra deve kervanının gelişi canlandırılacak.



Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, festival hakkında şu bilgileri verdi:



"Köyde, 16 Türk devletinin bayrağı asılacak. Orada, örs üzerinde demir döveceğiz. Burada okçuluk gösterisi yapılacak. Temsili ipek yolu kervanı köye gelecek. Düzenlenen etkinliklerin ardından ilçeye dönerek, aynı gün kaymakamlık makamı önünden ipek yolu yürüyüşü düzenlenecek. Festivalin çok görkemli geçeceğini düşünüyoruz. Tüm çalışmalarımız tamamladık."