Beypazarı'nda koyun çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
Beypazarı ilçesin Kuyumcutekke Mahallesinde bir vatandaşın ağılından 21 koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
21.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:38
Beypazarı ilçesin Kuyumcutekke Mahallesinde bir vatandaşın ağılından 21 koyun çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zekeriya Aydın'a ait ağıldan 21 koyunu çaldıkları öne sürülen İ.E. ve A.Ö'yü yakaladı.
Bulunan 21 koyun, sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA